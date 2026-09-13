‘ब्रिक्स पर दुनिया का भरोसा अभूतपूर्व’, शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन बोले PM मोदी; महामारी और आपदा से निपटने के लिए बने नए नियम

BRICS Summit 2026 and PM Modi: नई दिल्ली में चल रहे BRICS शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगठन की बढ़ती ताकत और प्रभाव पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि BRICS के प्रति दुनिया का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। सदस्य देशों के बीच सहयोग और समर्थन ने साझा सोच को जीत-जीत वाले सहयोग में बदल दिया है। PM मोदी ने रविवार को ‘समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करना’ विषय पर BRICS सत्र की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि BRICS अब अलग-अलग महाद्वीपों, संस्कृतियों और विकास के अलग-अलग अनुभवों वाले देशों को एक साथ ला रहा है।