किसानों की जिंदगी बदल सकती है मोदी की ये पहल! BRICS में AI से लेकर डिजिटल खेती तक बड़ा फैसला

BRICS Summit 2026: नई दिल्ली में चल रहे BRICS शिखर सम्मेलन में भारत ने वैश्विक सहयोग का फोकस सिर्फ कूटनीति और व्यापार तक सीमित रखने के बजाय तकनीक, खेती, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन तक बढ़ाने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे कई प्रस्तावों और पहलों पर जोर दिया, जिनका असर आम लोगों और कारोबार दोनों पर पड़ सकता है। खास तौर पर कृषि में AI, स्टार्टअप फंड और महामारी से निपटने की साझा व्यवस्था चर्चा के केंद्र में रही।