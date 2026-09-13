टीएमसी के नाम और चुनाव चिन्ह पर फैसला अभी भी अधर में, उपचुनाव के नामांकन की अंतिम तारीख करीब

Bengal Bypoll: तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर पार्टी के दो प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच जारी विवाद पर चुनाव आयोग अभी तक किसी अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंच पाया है। इलेक्शन कमीशन की दोनों गुटों के साथ अलग-अलग बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 16 सितंबर नजदीक आने के बावजूद यह स्पष्ट नहीं है कि आयोग इससे पहले कोई फैसला ले पाएगा या नहीं।