Karnataka SIR: ‘Prof’ की जगह ‘Proff’! भारत रत्न CNR राव को कर्नाटक में SIR नोटिस

उन्होंने 1976 में भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) में ठोस अवस्था और संरचनात्मक रसायन विज्ञान इकाई की स्थापना की थी। वह 1984 से 1994 तक IISc के निदेशक भी रहे। CNR राव ने 1,600 से अधिक शोध-पत्र लिखे हैं और उन्हें भारत समेत दुनिया के कई प्रतिष्ठित सम्मान मिल चुके हैं। उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है।