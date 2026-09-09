9 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

Karnataka SIR: ‘Prof’ की जगह ‘Proff’! भारत रत्न CNR राव को कर्नाटक में SIR नोटिस

CNR Rao SIR Notice Karnataka: भारत रत्न से सम्मानित वैज्ञानिक प्रोफेसर सीएनआर राव को कर्नाटक में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत नाम में कथित विसंगति को लेकर नोटिस जारी किया गया है। पुरानी सूची में ‘Prof CNR Rao’ की जगह नई सूची में ‘Proff CNR Rao’ दर्ज है। उन्हें सुनवाई के लिए बुलाया गया है।
2 min read
Google source verification

बैंगलोर

image

Ashib Khan

Sep 09, 2026

Prof CNR Rao voter ID discrepancy

सीएनआर राव को मिला एसआईआर नोटिस (Photo-IANS)

CNR Rao Voter List Notice: देश के जाने-माने वैज्ञानिक और भारत रत्न से सम्मानित प्रोफेसर सीएनआर राव को कर्नाटक में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत नाम में कथित गड़बड़ी को लेकर नोटिस जारी किया गया है। दरअसल, उनके नाम को लेकर अंतर सामने आया है। पुरानी वोटर लिस्ट में उनका नाम ‘Prof CNR Rao’ दर्ज है, जबकि नई सूची में इसे ‘Proff CNR Rao’ लिखा गया है। यानी ‘Prof’ में एक अतिरिक्त ‘f’ दर्ज है।

‘कार्यालय को नोटिस की जानकारी नहीं’

हालांकि वैज्ञानिक CNR राव के कार्यालय के प्रतिनिधि ने कहा कि उन्हें अभी तक इस संबंध में कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। प्रतिनिधि के मुताबिक, नोटिस चुनाव आयोग (ECI) की वेबसाइट पर अपलोड किया गया प्रतीत होता है, लेकिन कार्यालय को इसकी जानकारी नहीं है।

उन्होंने कहा कि हमें अभी तक कार्यालय के रिकॉर्ड या ईमेल के जरिए कोई नोटिस नहीं मिला है। इसका कोई भौतिक पत्र भी हमारे पास नहीं पहुंचा है। प्रतिनिधि ने यह भी स्पष्ट किया कि नाम में अतिरिक्त ‘f’ के अलावा कोई अन्य विसंगति नहीं है।

सुनवाई के लिए बुलाया गया

समाचार एजेंसी IANS के मुताबिक, नोटिस में CNR राव को मामले के समाधान के लिए बेंगलुरु के मल्लेश्वरम स्थित संबंधित कार्यालय में सुनवाई के लिए उपस्थित होने को कहा गया है।

बता दें कि यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब कर्नाटक में एसआईआर के तहत मतदाता सूची में नामों और अन्य विवरणों की जांच की जा रही है। इस प्रक्रिया के दौरान कई प्रमुख लोगों के नामों में विसंगतियां सामने आई हैं।

पद्मश्री हरेकला हजब्बा को भी मिला था नोटिस

दरअसल, इससे पहले कर्नाटक में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हरेकला हजब्बा को भी वोटर लिस्ट में नाम में अंतर के कारण नोटिस जारी किया गया था। अधिकारी के मुताबिक, बाद में इस मामले का समाधान कर दिया गया।

कौन हैं CNR राव?

1934 में बेंगलुरु में जन्मे सीएनआर राव ने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनका शोध खास तौर पर सॉलिड-स्टेट मैटेरियल्स, नैनोमैटेरियल्स और स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री जैसे क्षेत्रों में रहा है।

उन्होंने 1976 में भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) में ठोस अवस्था और संरचनात्मक रसायन विज्ञान इकाई की स्थापना की थी। वह 1984 से 1994 तक IISc के निदेशक भी रहे। CNR राव ने 1,600 से अधिक शोध-पत्र लिखे हैं और उन्हें भारत समेत दुनिया के कई प्रतिष्ठित सम्मान मिल चुके हैं। उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है।

कर्नाटक में SIR के तहत लाखों नोटिस

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के अनुसार, कर्नाटक में SIR प्रक्रिया के तहत 43.81 लाख से अधिक नोटिस तैयार किए गए हैं। इनमें से करीब 7.31 लाख नोटिस अब तक मतदाताओं को वितरित किए जा चुके हैं।

4 सितंबर तक राज्य की मतदाता सूची में कुल 4,46,38,124 मतदाता दर्ज थे। इनमें करीब 2.21 करोड़ पुरुष, 2.24 करोड़ महिलाएं और 2,871 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं।

CMRL Case: ED ने पिनराई विजयन, वीणा और मोहम्मद रियास के खिलाफ FIR की मांग की

ये भी पढ़ें
Former Kerala CM Pinarayi Vijayan

खबर शेयर करें:

Updated on:

09 Sept 2026 03:13 pm

Published on:

09 Sept 2026 03:13 pm

Hindi News / National News / Karnataka SIR: ‘Prof’ की जगह ‘Proff’! भारत रत्न CNR राव को कर्नाटक में SIR नोटिस

पत्रिका लाइव अपडेट

राजस्थान निकाय चुनाव 2026: कहीं EVM खराब, कहीं बूथ पर लड़ाई तो कहीं फर्जी मतदान की शिकायत

Rajasthan Nikay Chunav Live
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Vande Mataram विवाद में कांग्रेस के सामने अपने ही सहयोगी! उमर-फारूक के रुख पर BJP ने की तारीफ

vande mataram row omar farooq abdullah congress india bloc
राष्ट्रीय

DJB Scam: दिल्ली के जल बोर्ड घोटाले में सत्येंद्र जैन के बाद पांच और आरोपियों को मिली जमानत

Delhi Jal Board Scam News
राष्ट्रीय

पांच साल में 27 हजार सरकारी स्कूल बंद, प्राइवेट 936 बढ़ गए

Education, UDISE Plus, Government Schools, Private Schools, School Education, Education in India, Ministry of Education, India Education Data
राष्ट्रीय

राहुल गांधी के मानहानि मामले में जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, CJI बोले- हमारे सामने सब बराबर

rahul gandhi
राष्ट्रीय

कौन हैं रोहन पारेख? मुंबई PMO फर्जी पहचान मामले में जिस पर केस हुआ दर्ज

Rohan Parekh Dilip Kunde arrest
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.