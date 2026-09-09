गौरव भाटिया के मानहानि केस के बाद आशुतोष रांका का पलटवार, बोले- PM CARES Fund से ले लीजिए पैसे

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया की ओर से कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं के खिलाफ 2 करोड़ रुपए का मानहानि मुकदमा दर्ज कराने के बाद सियासी तकरार और तेज हो गई है। मामले में CJP नेता आशुतोष रांका ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर भाटिया पर तंज कसा है। रांका ने एक्स पर लिखा कि पीएम केयर्स फंड से ही ले लीजिए, हमें वहीं से पैसा आ रहा है। रांका की यह टिप्पणी गौरव भाटिया की ओर से मानहानि की कानूनी कार्रवाई किए जाने के बाद सामने आई है।