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गौरव भाटिया के मानहानि केस के बाद आशुतोष रांका का पलटवार, बोले- PM CARES Fund से ले लीजिए पैसे

गौरव भाटिया की ओर से CJP नेताओं के खिलाफ 2 करोड़ रुपए का मानहानि मुकदमा दर्ज कराने के बाद विवाद और गरमा गया है। CJP नेता आशुतोष रांका ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए PM CARES Fund को लेकर भाटिया पर तंज कसा।
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भारत

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kamlesh sharma

Sep 09, 2026

Gaurav Bhatia And Ashutosh Ranka

Gaurav Bhatia And Ashutosh Ranka (Photo-IANS)

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया की ओर से कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं के खिलाफ 2 करोड़ रुपए का मानहानि मुकदमा दर्ज कराने के बाद सियासी तकरार और तेज हो गई है। मामले में CJP नेता आशुतोष रांका ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर भाटिया पर तंज कसा है। रांका ने एक्स पर लिखा कि पीएम केयर्स फंड से ही ले लीजिए, हमें वहीं से पैसा आ रहा है। रांका की यह टिप्पणी गौरव भाटिया की ओर से मानहानि की कानूनी कार्रवाई किए जाने के बाद सामने आई है।

AI से फर्जी ग्राफिक बनाने का आरोप

विवाद की शुरुआत CJP के सह-संयोजक सौरव दास की ओर से एक्स पर एक कथित फर्जी ग्राफिक साझा किए जाने से हुई। भाटिया का आरोप है कि ग्राफिक में एक मीडिया संस्थान के नाम और उनकी तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए उनके नाम से फर्जी बयान प्रसारित किया गया। इस कथित पोस्ट में स्वतंत्र भारद्वाज को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी भाटिया के हवाले से लिखी गई थी। भाटिया ने इसे फर्जी और AI की मदद से तैयार किया गया ग्राफिक बताया था।

24 घंटे का दिया था अल्टीमेटम

पोस्ट सामने आने के बाद भाटिया ने सौरव दास को इसे हटाने और बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांगने के लिए 24 घंटे का समय दिया था। दास ने पोस्ट हटा दी, लेकिन सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी। इसके बाद भाटिया ने सौरव दास, अभिजीत दिपके और आशुतोष रांका के खिलाफ 2 करोड़ रुपए का मानहानि मुकदमा दायर किया।

भाटिया बोले- सोशल मीडिया ट्रायल नहीं, कानून से होगा फैसला

कानूनी कार्रवाई के बाद गौरव भाटिया ने सोशल मीडिया पर कहा कि अब मामला सोशल मीडिया बहस तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अदालत में तथ्य और सबूत के आधार पर तय होगा। उन्होंने कहा कि जब आरोप अपनी सीमा लांघते हैं तो कानून अपनी लकीर खींचता है। भाटिया ने यह भी कहा कि अदालत में ठोस दलीलें रखी जाएंगी और कानून के जरिए झूठ का जवाब दिया जाएगा।

AI फेक पोस्ट विवाद: गौरव भाटिया ने सौरव दास समेत CJP नेताओं पर 2 करोड़ का मानहानि केस ठोका

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Sourav Das 2 crore defamation suit

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Updated on:

09 Sept 2026 01:48 pm

Published on:

09 Sept 2026 01:48 pm

Hindi News / National News / गौरव भाटिया के मानहानि केस के बाद आशुतोष रांका का पलटवार, बोले- PM CARES Fund से ले लीजिए पैसे

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