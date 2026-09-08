AI फेक पोस्ट विवाद: गौरव भाटिया ने सौरव दास समेत CJP नेताओं पर 2 करोड़ का मानहानि केस ठोका

सौरव दास द्वारा साझा की गई कथित मीडिया रिपोर्ट के पोस्टर में गौरव भाटिया के हवाले से लिखा गया था कि 'स्वतंत्र भारद्वाज नामक युवा दिमागी नक्सली है और उसके अंदर जातिवादी जहर भरा हुआ है, भाजपा सरकार से उसका कोई लेना-देना नहीं है।'

भाटिया ने इस पोस्टर को पूरी तरह फर्जी और एआई (AI) की मदद से तैयार किया गया षड्यंत्र करार दिया। उन्होंने कहा कि फर्जी खबरें फैलाकर केवल पोस्ट डिलीट कर देने भर से कोई बच नहीं सकता, जवाबदेही तय होना बेहद जरूरी है। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।