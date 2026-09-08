BRICS Summit से पहले दिल्ली में बड़ा बदलाव, 11 सितंबर को हाई कोर्ट और जिला अदालतें रहेंगी बंद; जानिए क्या है वजह

BRICS Summit 2026:दिल्ली में होने वाले BRICS शिखर सम्मेलन का असर राजधानी की अदालतों के कामकाज पर भी पड़ेगा। सम्मेलन के चलते 11 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली की सभी जिला अदालतों में अवकाश रहेगा। इस संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट प्रशासन की ओर से अधिसूचना जारी की गई है।