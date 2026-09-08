8 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नई दिल्ली

55 गज का प्लॉट, 7 लाख का रेंट, हादसों के बीच अब मनमाने पीजी कारोबार पर कसेगा सरकारी शिकंजा

Building Collapse Satya Niketan: दिल्ली के सत्य निकेतन में 55 गज के मकान में चल रहे पीजी में हादसे के बाद उठा बड़ा सवाल। क्या दिल्ली में पीजी के लिए कोई कानून है? जानिए कैसे 7 लाख रुपये किराया वसूलने वाले इन पीजी पर कसने जा रहा है नया शिकंजा। पढ़ें पूरी खबर...
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Pratiksha Gupta

Sep 08, 2026

delhi pg rent capping, satya niketan building collapse

दिल्ली में 55 गज के मकान से हर महीने वसूला जा रहा था 7 लाख से ज्यादा किराया (फोटो सोर्स- IANS)

Delhi Building Collapse: दिल्ली में पढ़ाई और कोचिंग के लिए आने वाले लाखों छात्रों के लिए रहने की व्यवस्था अब एक कारोबार बन चुकी है। हाल ही में दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में एक पांच मंजिला इमारत के ढहने से हुए हादसे ने पीजी और हॉस्टल के नाम पर चल रही इस व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। सिर्फ 55 गज के छोटे से प्लॉट पर बनी 6 मंजिला इमारत में 20 कमरों के अंदर 60 बेड ठूंस दिए गए थे, जिससे हर महीने करीब 7 से 7.5 लाख रुपये का मोटा किराया वसूला जा रहा था। इस हादसे के बाद अब यह सवाल तेजी से उठ रहा है कि क्या दिल्ली में छात्रों की सुरक्षा और मनमाने किराए को रोकने के लिए कोई कानून मौजूद है।

कागजों में पुराना नियम, जमीन पर बन गए दर्जनों बेड वाले हॉस्टल

दिल्ली में फिलहाल ऐसा कोई अलग या सख्त कानून नहीं है जिसके तहत हर पीजी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो या किसी सरकारी एजेंसी द्वारा नियमित जांच की जाती हो। साल 1993 में केंद्र सरकार ने पेयिंग गेस्ट योजना शुरू की थी, जिसे 2000 में दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार ने लागू किया था। उस समय नियम यह था कि मकान मालिक खुद उसी घर में रहे और अधिकतम 4 कमरों में केवल 8 बेड तक की ही इजाजत दी जाए। लेकिन आज दिल्ली विश्वविद्यालय, मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर और करोल बाग जैसे इलाकों में पूरे के पूरे मकान और बहुमंजिला इमारतें बिना किसी स्पष्ट निगरानी के हॉस्टल में तब्दील हो चुकी हैं।

बिना सेफ्टी गारंटी 25 हजार तक मंथली किराया

राजधानी में पीजी के किराए पर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं होने के कारण संचालक मनमर्जी से रेट तय करते हैं। कोचिंग हब और यूनिवर्सिटी एरिया में एक बेड का किराया 20 से 25 हजार रुपये प्रति माह तक वसूला जाता है। इसके अलावा बिजली, पानी और खाने का चार्ज अलग से लिया जाता है। सुविधाओं और बुनियादी सुरक्षा इंतजामों के अभाव के बावजूद मजबूरी में छात्रों को भारी-भरकम किराया देना पड़ता है।

नए कानून से तय होगी जवाबदेही और किराए की सीमा

लगातार सामने आ रहे हादसों के बाद अब सरकार एक नई नीति पर काम कर रही है। प्रस्तावित नियमों के तहत पीजी के लिए किराए की सीमा यानी 'रेंट बैंड' तय करने का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा इमारतों की मजबूती, फायर सेफ्टी और रहने के न्यूनतम मानकों का पालन अनिवार्य किया जाएगा। अगर यह नई व्यवस्था लागू होती है तो बिना तय पैमानों के पीजी चलाना संभव नहीं होगा और मनमाने किराए से छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी।

सना का खौफनाक मजाक सच हो गया, दोस्तों से कहा था- बिल्डिंग गिर जाएगी, फिर आंखों के सामने ढह गई

ये भी पढ़ें
Delhi police FIR, building renovation negligence

खबर शेयर करें:

Updated on:

08 Sept 2026 12:47 pm

Published on:

08 Sept 2026 12:46 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / 55 गज का प्लॉट, 7 लाख का रेंट, हादसों के बीच अब मनमाने पीजी कारोबार पर कसेगा सरकारी शिकंजा

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

Delhi Building Collapse: भार वहन क्षमता की चिंता के बावजूद बनी थीं अतिरिक्त मंजिलें, बेसमेंट में चल रहा था निर्माण

Delhi Building Collapse, Satya Niketan Building Collapse, Satya Niketan PG Collapse, Delhi PG Building Collapse, Delhi Building Collapse News, Satya Niketan Accident, Rahul Gandhi Satya Niketan, Rahul Gandhi Building Collapse, Delhi Student PG Collapse,
राष्ट्रीय

Delhi Building Collapse: सत्य निकेतन हादसे के बाद दिल्ली के PG-हॉस्टलों की होगी सुरक्षा जांच, सुप्रीम कोर्ट में उठी मांग

Satya Niketan News
नई दिल्ली

दिल्ली में दर्दनाक हादसा, गिटारिस्ट ने शोर मचाने से रोका तो थर्ड फ्लोर तक खदेड़कर पीट-पीटकर मार डाला, 7 गिरफ्तार

Manipuri musician killed, guitarist beaten to death
नई दिल्ली

‘कल तक खुश थे, आज तस्वीरों में रह गए’, दिल्ली PG हादसे ने छीन ली 7 जिंदगियां

PG safety norms, Delhi building collapse
नई दिल्ली

Satya Niketan हादसे पर भड़के कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त, बोले- भाजपा सरकार पर बिल्डिंग माफिया का दबाव

Delhi police FIR, building renovation negligence
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.