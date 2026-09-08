दिल्ली में दर्दनाक हादसा, गिटारिस्ट ने शोर मचाने से रोका तो थर्ड फ्लोर तक खदेड़कर पीट-पीटकर मार डाला, 7 गिरफ्तार

Murder Case:दिल्ली के दक्षिण-पूर्वी इलाके से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां सनलाइट कॉलोनी इलाके के किलोकरी गांव में देर रात शोर-शराबा करने का विरोध करने पर 54 वर्षीय मणिपुरी गिटारिस्ट और म्यूजिक टीचर विक्रम सिंह चोंगथम की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने उन्हें उनके ही घर की तीसरी मंजिल पर घेरकर लात-घूंसों से तब तक मारा जब तक वह बेहोश नहीं हो गए। इलाज के दौरान अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने कारवाई करते हुए मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 1 नाबालिग को हिरासत में लिया गया है।