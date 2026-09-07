सत्य निकेतन हादसा: NSUI अध्यक्ष का सरकार पर आंकड़े छिपाने का आरोप, बोले- अस्पताल में 11 लाशें थीं, तो सिर्फ 7 मौतें कैसे?

म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली (MCD) के कामकाज पर सवाल उठाते हुए छात्र नेता ने आरोप लगाया कि MCD सुरक्षा नियमों की अनदेखी करके 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) जारी कर रहा है और इस प्रक्रिया को सब्जी मंडी की नीलामी की तरह हल्के में ले रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि PG संचालकों से जुड़ी मासिक वसूली का नेटवर्क स्थानीय पुलिस स्टेशनों से लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर तक फैला हुआ है। जाखड़ ने दिल्ली में सभी अवैध PG और हॉस्टलों की तुरंत जांच, खतरनाक इमारतों को सील करने और मनमाने ढंग से किराया बढ़ाने पर रोक लगाने के लिए सख्त 'रेंट कंट्रोल एक्ट' बनाने की मांग की।