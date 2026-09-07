PM मोदी 8 सितंबर को WDFC के 3 सेक्शन करेंगे राष्ट्र को समर्पित, JNPT-दादरी कॉरिडोर हुआ पूरा

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पूरा होने से देश के माल परिवहन और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को मजबूत करने में मदद मिलेगी। इससे माल ढुलाई की क्षमता बढ़ने, परिवहन व्यवस्था अधिक कुशल होने और सामान की आवाजाही तेज होने की उम्मीद है। WDFC और EDFC के पूरा होने के साथ देश में माल ढुलाई के लिए अलग रेल नेटवर्क का बड़ा हिस्सा तैयार हो चुका है, जिससे भविष्य में माल परिवहन की क्षमता बढ़ाने में मदद मिल सकती है।