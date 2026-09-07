सत्य निकेतन हादसे के बाद LG का बड़ा फैसला, दिल्ली के सभी PG हब की इमारतों की एक हफ्ते में होगी जांच

LG ने सोमवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, शहरी विकास मंत्री आशीष सूद और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सत्य निकेतन हादसे के बाद उठाए गए कदमों की समीक्षा की गई। इस दौरान LG ने दिल्ली के उन इलाकों में जांच के निर्देश दिए, जहां बड़ी संख्या में PG चलते हैं। इन इमारतों की मजबूती और सुरक्षा की जांच एक हफ्ते के भीतर पूरी करने को कहा गया है। LG ने यह भी कहा कि ऐसी इमारतों पर नियमों के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, जहां बिना जरूरी सुरक्षा इंतजाम के PG चल रहे हैं।