बंगाल में महाअष्टमी पर शराब बिक्री पर रोक, पूजा समितियों को 1 लाख रूपये और मुफ्त बिजली, सीएम शुभेंदु अधिकारी के बड़े ऐलान

West Bengal Durga Puja: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दुर्गा पूजा को लेकर कई अहम घोषणाएं की हैं। राज्य में इस साल महाअष्टमी के दिन शराब की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। शराब की दुकानों के साथ बार भी बंद रहेंगे। इसके अलावा कम बजट वाली दुर्गा पूजा समितियों को सरकार की ओर से एक-एक लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी और पूजा के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने पूजा समितियों से धार्मिक भावनाओं और बंगाल की सांस्कृतिक विरासत का ध्यान रखते हुए पंडाल, प्रतिमा और थीम तैयार करने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि सजावट या थीम में ऐसा कोई प्रयोग नहीं होना चाहिए, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हों।