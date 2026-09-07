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Ramana Nandana: जानी-मानी यूट्यूबर को एयरपोर्ट पर पुलिस ने हिरासत में लिया, सुपरस्टार के साथ कर चुकी हैं मूवी

Telugu YouTuber Ramana Nandana: हैदराबाद एयरपोर्ट पर तेलुगु यूट्यूबर रमना नंदना को नौकरी के नाम पर कथित ठगी के मामले में हिरासत में लिया गया। आंध्र प्रदेश में दर्ज मामले के बाद उनके खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की।
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भारत

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Rakesh Mishra

Sep 07, 2026

Ramana Nandana

तेलुगु यूट्यूबर रमना नंदना। फोटो- आईएएनएस

हैदराबाद। लोकप्रिय तेलुगु यूट्यूबर रमना नंदना को सोमवार को हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उनके खिलाफ ब्रिटेन में नौकरी दिलाने के नाम पर कथित ठगी का मामला दर्ज है। आंध्र प्रदेश में दर्ज मामले के बाद जारी लुकआउट नोटिस के आधार पर उन्हें हवाई अड्डे पर रोका गया। पुलिस उन्हें आंध्र प्रदेश के इब्राहिमपट्टनम पुलिस को सौंपने की तैयारी कर रही है। रमना नंदना अपने यूट्यूब चैनल ‘नंदूज वर्ल्ड’ के लिए जानी जाती हैं।

तीन के खिलाफ मामला दर्ज

आरोप है कि रमना और उनके पति जगरलामुडी मधुकर ने ब्रिटेन में नौकरी दिलाने का भरोसा देकर कई लोगों से बड़ी रकम ली। इस मामले में आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले के इब्राहिमपट्टनम थाने में रमना, उनके पति मधुकर और मधुकर के पिता मोहन राव के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ ठगी और धोखाधड़ी से जुड़ी धाराओं में मामला दर्ज किया है। मामला ब्रिटेन में रहने वाले ममिलपल्ली शिवक्रांति कुमार की शिकायत के बाद सामने आया। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उन्होंने ब्रिटेन का वीजा बढ़वाने, नौकरी दिलाने और प्रमाणपत्र प्रायोजन हासिल करने के लिए कई किस्तों में करीब 15 लाख रुपए भेजे थे।

सिर्फ 2 लाख रुपए लौटाए

आरोप है कि यह रकम डेस्टिनी कंसल्टेंसी से जुड़े बैंक खाते में भेजी गई थी। इस कंसल्टेंसी का संबंध कथित तौर पर मधुकर और रमना से था। शिकायत में आरोप लगाया गया कि रकम लेने के बाद भी वीजा और नौकरी से जुड़ी कोई मदद नहीं मिली। शिकायतकर्ता को जो दस्तावेज दिया गया, वह बाद में कथित तौर पर फर्जी निकला। इसके बाद उन्होंने अपनी रकम वापस लेने की कोशिश की। बार-बार मांग करने के बावजूद उन्हें सिर्फ 2 लाख रुपए लौटाए गए। बाकी रकम वापस नहीं मिलने पर उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

जारी किया था लुकआउट सर्कुलर

पुलिस की प्राथमिकी में जगरलामुडी मधुकर को पहला आरोपी, रमना नंदना को दूसरा आरोपी और मोहन राव को तीसरा आरोपी बनाया गया है। जांच के दौरान पुलिस ने तीनों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। इसी के आधार पर सोमवार को हैदराबाद हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद रमना को हिरासत में लिया गया। हालांकि, रमना नंदना ने अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। उन्होंने एक सार्वजनिक वीडियो जारी कर कहा कि न तो वह और न ही उनके पति कंसल्टेंसी के मालिक हैं और न ही उसका संचालन करते हैं।

रमना ने दी सफाई

उनका दावा है कि उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया गया है। रमना ने पूरे मामले को निजी विवाद से जुड़ा बदनामी अभियान बताया है। रमना और उनके पति ने इस मामले में उच्च न्यायालय का भी रुख किया है। दोनों ने अदालत में याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की मांग की है। रमना नंदना अपने यूट्यूब चैनल के अलावा फिल्मों में काम करने को लेकर भी चर्चा में रही हैं। जनवरी 2026 में रिलीज हुई चिरंजीवी की फिल्म ‘मन शंकरा वर प्रसाद गारू’ में वह विशेष भूमिका में नजर आई थीं। फिल्म में चिरंजीवी के साथ नयनतारा भी थीं।

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Updated on:

07 Sept 2026 08:20 pm

Published on:

07 Sept 2026 08:19 pm

Hindi News / Bharat / Ramana Nandana: जानी-मानी यूट्यूबर को एयरपोर्ट पर पुलिस ने हिरासत में लिया, सुपरस्टार के साथ कर चुकी हैं मूवी

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