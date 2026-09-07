Ramana Nandana: जानी-मानी यूट्यूबर को एयरपोर्ट पर पुलिस ने हिरासत में लिया, सुपरस्टार के साथ कर चुकी हैं मूवी

आरोप है कि रमना और उनके पति जगरलामुडी मधुकर ने ब्रिटेन में नौकरी दिलाने का भरोसा देकर कई लोगों से बड़ी रकम ली। इस मामले में आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले के इब्राहिमपट्टनम थाने में रमना, उनके पति मधुकर और मधुकर के पिता मोहन राव के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ ठगी और धोखाधड़ी से जुड़ी धाराओं में मामला दर्ज किया है। मामला ब्रिटेन में रहने वाले ममिलपल्ली शिवक्रांति कुमार की शिकायत के बाद सामने आया। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उन्होंने ब्रिटेन का वीजा बढ़वाने, नौकरी दिलाने और प्रमाणपत्र प्रायोजन हासिल करने के लिए कई किस्तों में करीब 15 लाख रुपए भेजे थे।