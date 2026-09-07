सत्य निकेतन पीजी हादसे में 7 मौतें: अर्पित से युवराज तक, हादसे ने छीन लिए युवाओं के बड़े सपने

अर्पित पिछले करीब डेढ़ साल से पीजी में रहकर CA की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। उनके पिता देवास में कैब चलाते हैं। उन्होंने बताया कि बेटे के बड़े सपने थे और वह दिल्ली जैसे बड़े शहर में पढ़ाई करना चाहता था। पिता ने कहा कि वह बेटे के सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे थे और अर्पित पढ़ाई में भी अच्छा कर रहा था। अर्पित की मौत के बाद उनके परिवार ने उनकी कॉर्निया दान करने का फैसला किया। पिता ने कहा कि शायद इससे कोई दूसरा व्यक्ति दुनिया को देख सके और उनका बेटा दुनिया में न होने के बाद भी किसी तरह किसी की मदद कर सके।