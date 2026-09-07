ByPoll 2026: तमिलनाडु, बंगाल, पुडुचेरी और असम की 6 सीटों पर उपचुनाव, EC ने जारी किया पूरा शेड्यूल

चुनाव आयोग
By election 2026: चुनाव आयोग ने देश की छह खाली सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की पांच विधानसभा सीटों के साथ एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव होगा। सभी सीटों पर 6 अक्टूबर 2026 को मतदान कराया जाएगा, जबकि 9 अक्टूबर को मतगणना होगी। ये सभी सीटें संबंधित विधायकों और सांसदों के इस्तीफे के बाद खाली हुई थीं। चुनाव आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक 9 सितंबर से चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी और 11 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी।
उपचुनाव के लिए पांच विधानसभा और एक लोकसभा सीट शामिल हैं। विधानसभा सीटों में तमिलनाडु की दो, पुडुचेरी की एक और पश्चिम बंगाल की दो सीटें हैं। वहीं असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। विधानसभा सीटों में मदुरंतकम और धारापुरम (तमिलनाडु), थट्टांचावडी (पुडुचेरी), रेजीनगर और नंदीग्राम (पश्चिम बंगाल) शामिल हैं। लोकसभा सीटों में नौगांव (असम) पर मतदान होगा।
चुनाव आयोग के कार्यक्रम के अनुसार उपचुनाव के लिए नोटिफिकेशन 9 सितंबर 2026 को जारी किया जाएगा। इसके साथ ही उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 16 सितंबर होगी। अगले दिन यानी 17 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवार 19 सितंबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे।
सभी छह सीटों पर एक ही चरण में 6 अक्टूबर 2026 को वोट डाले जाएंगे। इसके बाद 9 अक्टूबर को मतगणना होगी और चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग के शेड्यूल के मुताबिक पूरी चुनाव प्रक्रिया 11 अक्टूबर 2026 तक समाप्त हो जाएगी।
|चुनाव प्रक्रिया
|तारीख
|नोटिफिकेशन जारी
|9 सितंबर 2026
|नामांकन की अंतिम तारीख
|16 सितंबर 2026
|नामांकन पत्रों की जांच
|17 सितंबर 2026
|नाम वापसी की अंतिम तारीख
|19 सितंबर 2026
|मतदान
|6 अक्टूबर 2026
|मतगणना
|9 अक्टूबर 2026
|चुनाव प्रक्रिया पूरी होने की तारीख
|11 अक्टूबर 2026
तमिलनाडु की मदुरंतकम विधानसभा सीट से विधायक मरागथम कुमारवेल ने इस्तीफा दिया था, जबकि धारापुरम सीट विधायक पी. सत्यभामा के इस्तीफे के बाद खाली हुई। पश्चिम बंगाल की रेजीनगर सीट से विधायक हुमायूं कबीर और नंदीग्राम सीट से विधायक एवं मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के इस्तीफे के बाद यहां उपचुनाव कराए जा रहे हैं। वहीं, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की थट्टांचावडी विधानसभा सीट विधायक एन. रंगासामी के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी।
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