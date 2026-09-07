ByPoll 2026: तमिलनाडु, बंगाल, पुडुचेरी और असम की 6 सीटों पर उपचुनाव, EC ने जारी किया पूरा शेड्यूल

By election 2026: चुनाव आयोग ने देश की छह खाली सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की पांच विधानसभा सीटों के साथ एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव होगा। सभी सीटों पर 6 अक्टूबर 2026 को मतदान कराया जाएगा, जबकि 9 अक्टूबर को मतगणना होगी। ये सभी सीटें संबंधित विधायकों और सांसदों के इस्तीफे के बाद खाली हुई थीं। चुनाव आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक 9 सितंबर से चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी और 11 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी।