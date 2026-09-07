LPG Cylinder Booking: ग्रामीण उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, अब 25 दिन में दोबारा बुक करा सकेंगे एलपीजी सिलेंडर

अमेरिका-ईरान संघर्ष और होर्मुज जलडमरूमध्य में आपूर्ति बाधित होने के दौरान देश में एलपीजी की उपलब्धता पर दबाव बढ़ गया था। उस समय शहरी उपभोक्ताओं को 25 दिन के अंतराल पर रिफिल बुक करने की अनुमति थी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए यह अवधि 45 दिन तय की गई थी। सुरेश गोपी ने सोमवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि एलपीजी की आपूर्ति में सुधार और रिफिल बुकिंग के लंबित मामलों में कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने यह प्रतिबंध हटा दिया है। अब सभी घरेलू एलपीजी उपभोक्ता, चाहे वे शहरी क्षेत्र में रहते हों या ग्रामीण क्षेत्र में, 25 दिन के अंतराल पर गैस सिलेंडर बुक कर सकेंगे।