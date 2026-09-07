7 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

Delhi Building Collapse: सत्य निकेतन हादसे पर फूटा राहुल गांधी का गुस्सा, बोले- हर बार BJP का वही पैटर्न, सिर्फ बयानबाजी और शून्य जवाबदेही

Delhi Building Collapse: दिल्ली के सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने BJP सरकार पर जवाबदेही से बचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हादसों से पहले रोकथाम नहीं होती और बाद में छोटे अधिकारियों पर जिम्मेदारी डाल दी जाती है।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Anand Shekhar

Sep 07, 2026

rahul gandhi

राहुल गांधी(फोटो-ANI)

Satya Niketan Building Collapse: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिल्ली के सत्य निकेतन में बिल्डिंग गिरने की घटना को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा का पैटर्न हादसों से पहले रोकथाम करने के बजाय घटना के बाद बयानबाजी करने और कुछ छोटे अधिकारियों पर जिम्मेदारी डालने का रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा कि सत्य निकेतन में छात्रों के रहने वाली इमारत का गिरना कोई अकेली घटना नहीं है। उन्होंने दिल्ली में पिछले कुछ महीनों में हुई अन्य घटनाओं का भी जिक्र करते हुए सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की।

हर बार भाजपा का एक ही पैटर्न : राहुल गांधी

राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार के 12 साल के कार्यकाल में हादसों को लेकर एक जैसा पैटर्न देखने को मिला है। उन्होंने लिखा, "हर बार BJP सरकार का वही शर्मनाक पैटर्न, हादसों से पहले रोकथाम नहीं, बाद में सिर्फ बयानबाजी होती है, कुछ छोटे अफसरों पर जिम्मेदारी मढ़ दी जाती है और असली गुनहगार जवाबदेही मुक्त रहते हैं।"

राहुल गांधी ने आगे कहा कि सत्य निकेतन में बिल्डिंग गिरने की घटना कोई अकेली घटना नहीं है। पिछले चार महीनों में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। सैदुलजाब में ऐसी ही एक घटना में छह लोगों की मौत हो गई और हौज रानी में आग लगने से 22 लोगों की जान चली गई। हर बार जिंदगियां, सपने और अरमान मलबे में दबते हैं और हर बार कार्रवाई गायब रहती है।

जवाबदेही मांगने पर पीएम देते हैं अपमानजनक तमगे : राहुल गांधी

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि वे सवालों का सामना करने के बजाय सवाल पूछने वालों की छवि खराब करते हैं। उन्होंने लिखा, "जवाबदेही मांगने पर प्रधानमंत्री खुद आपको 'दिमागी नक्सल, नाराज फूफा' जैसे अपमानजनक तमगे दे देते हैं, जिसका मकसद सिर्फ सवाल पूछने वालों को शर्मिंदा करना, बदनाम करना और चुप कराना होता है।"

राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में यह सरकार दुनिया भर की बातें करके लोगों को गोल-गोल घुमाती रही है, लेकिन कभी भी मुख्य मुद्दों पर बात नहीं की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 'ट्रिपल इंजन' की सरकार है, तो अब वह किस बात से लाचार है? यह बेबसी असल में नीयत का मामला है, जहां नीयत नहीं होती, वहां जवाबदेही भी नहीं होती।

हादसे में 7 युवकों की मौत, 5 अस्पताल में भर्ती

दिल्ली पुलिस की ओर से जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, हादसे में जान गंवाने वाले सात व्यक्तियों की पहचान अभिषेक, युवराज सोनी, पवन, अर्पित जहाज, अक्षत सिंह यादव, सुरिंदर सिंह और एक अज्ञात पुरुष के रूप में हुई है। वहीं, गंभीर रूप से घायल असगर अली, नीरज बावा, आदित्य कुमार, नीतीश चिब और मोहम्मद अयान का अस्पताल में इलाज जारी है। मलबे की चपेट में आए अधिकांश युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र थे।

Delhi High Court: सत्य निकेतन हादसे में दिल्ली हाईकोर्ट का सरकार, MCD, पुलिस, DU और केंद्र को नोटिस

ये भी पढ़ें
Delhi Building Collapse

खबर शेयर करें:

Updated on:

07 Sept 2026 05:47 pm

Published on:

07 Sept 2026 05:47 pm

Hindi News / National News / Delhi Building Collapse: सत्य निकेतन हादसे पर फूटा राहुल गांधी का गुस्सा, बोले- हर बार BJP का वही पैटर्न, सिर्फ बयानबाजी और शून्य जवाबदेही

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

सत्य निकेतन पीजी हादसे में 7 मौतें: अर्पित से युवराज तक, हादसे ने छीन लिए युवाओं के बड़े सपने

Delhi Building Collapse Tragedy
राष्ट्रीय

सत्य निकेतन हादसे में अफसर सस्पेंड, अमित शाह क्यों नहीं दे रहे इस्तीफा? कन्हैया कुमार ने उठाया सीधा सवाल

Kanhaiya Kumar Amit Shah
नई दिल्ली

बिहार बाढ़ पर तेजस्वी यादव का PM मोदी को पत्र, कहा- लाचार नजर आ रहे NDA के मंत्री-सांसद, तुरंत दें विशेष मदद

bihar flood tejashwi yadav
पटना

मणिपुर में मिले 24,475 अवैध प्रवासी, सरकार ने 14,992 को वापस भेजा

Govindas Konthoujam Singh
राष्ट्रीय

LPG Cylinder Booking: ग्रामीण उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, अब 25 दिन में दोबारा बुक करा सकेंगे एलपीजी सिलेंडर

LPG Cylinder Booking
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.