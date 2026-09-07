Delhi Building Collapse: सत्य निकेतन हादसे पर फूटा राहुल गांधी का गुस्सा, बोले- हर बार BJP का वही पैटर्न, सिर्फ बयानबाजी और शून्य जवाबदेही

Satya Niketan Building Collapse: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिल्ली के सत्य निकेतन में बिल्डिंग गिरने की घटना को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा का पैटर्न हादसों से पहले रोकथाम करने के बजाय घटना के बाद बयानबाजी करने और कुछ छोटे अधिकारियों पर जिम्मेदारी डालने का रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा कि सत्य निकेतन में छात्रों के रहने वाली इमारत का गिरना कोई अकेली घटना नहीं है। उन्होंने दिल्ली में पिछले कुछ महीनों में हुई अन्य घटनाओं का भी जिक्र करते हुए सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की।