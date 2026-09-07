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सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे पर LG की हाईलेवल बैठक, CM रेखा गुप्ता समेत MCD और दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी मौजूद

Delhi Building Collapse: सत्य निकेतन हादसे पर दिल्ली के LG तारणजीत सिंह संधू ने बैठक बुलाई है। CM रेखा गुप्ता, MCD और दिल्ली पुलिस कमिश्नर समेत NDRF चीफ और कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं।
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नई दिल्ली

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Rahul Yadav

Sep 07, 2026

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Satya Niketan Building Collapse:सत्य निकेतन हादसे को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल तारणजीत सिंह संधू ने अहम बैठक बुलाई है। बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, MCD कमिश्नर और दिल्ली पुलिस कमिश्नर समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। DDA, MCD, दिल्ली पुलिस और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी बैठक में पहुंचे हैं। NDRF चीफ, शिक्षा सचिव, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति और मंत्री आशीष सूद भी बैठक में मौजूद हैं। सत्य निकेतन में पांच मंजिला PG इमारत गिरने से 7 लोगों की मौत के बाद यह बैठक हो रही है। हादसे के बाद राहत-बचाव और इमारतों की सुरक्षा को लेकर प्रशासनिक स्तर पर लगातार कार्रवाई की जा रही है।

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सत्य निकेतन हादसे के बाद निशाने पर MCD कमिश्नर संजीव खिरवार, जानिए कौन हैं और क्यों रहा विवादों से नाता

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Updated on:

07 Sept 2026 05:31 pm

Published on:

07 Sept 2026 05:29 pm

Hindi News / National News / सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे पर LG की हाईलेवल बैठक, CM रेखा गुप्ता समेत MCD और दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी मौजूद

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