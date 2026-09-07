सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे पर LG की हाईलेवल बैठक, CM रेखा गुप्ता समेत MCD और दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी मौजूद

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Satya Niketan Building Collapse:सत्य निकेतन हादसे को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल तारणजीत सिंह संधू ने अहम बैठक बुलाई है। बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, MCD कमिश्नर और दिल्ली पुलिस कमिश्नर समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। DDA, MCD, दिल्ली पुलिस और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी बैठक में पहुंचे हैं। NDRF चीफ, शिक्षा सचिव, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति और मंत्री आशीष सूद भी बैठक में मौजूद हैं। सत्य निकेतन में पांच मंजिला PG इमारत गिरने से 7 लोगों की मौत के बाद यह बैठक हो रही है। हादसे के बाद राहत-बचाव और इमारतों की सुरक्षा को लेकर प्रशासनिक स्तर पर लगातार कार्रवाई की जा रही है।
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