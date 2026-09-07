सत्य निकेतन हादसे के बाद निशाने पर MCD कमिश्नर संजीव खिरवार, जानिए कौन हैं और क्यों रहा विवादों से नाता

संजीव खिरवार 1994 बैच के एजीएमयूटी कैडर के IAS अधिकारी हैं। उन्होंने जनवरी 2026 में दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर का पद संभाला। इससे पहले वह दिल्ली से बाहर तैनात थे। उनकी दिल्ली वापसी करीब तीन साल से ज्यादा समय बाद हुई। खिरवार इससे पहले केंद्र सरकार में भी अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। वह 2009 से 2014 के बीच महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री के निजी सचिव रहे। उन्होंने दिल्ली के अलावा गोवा, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में भी प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभाली हैं।