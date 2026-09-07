7 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

सत्य निकेतन हादसे के बाद निशाने पर MCD कमिश्नर संजीव खिरवार, जानिए कौन हैं और क्यों रहा विवादों से नाता

Sanjeev Khirwar MCD Commissioner: सत्य निकेतन हादसे के बाद MCD कमिश्नर संजीव खिरवार सवालों के घेरे में हैं। जानिए कौन हैं संजीव खिरवार और 2022 के त्यागराज स्टेडियम 'डॉग वॉकिंग' विवाद से उनका क्या संबंध रहा है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Sep 07, 2026

Sanjeev Khirwar, Sanjeev Khirwar IAS, MCD Commissioner Sanjeev Khirwar, Sanjeev Khirwar Controversy, Satya Niketan Building Collapse, Delhi Building Collapse, Satya Niketan Accident, Thyagraj Stadium Dog Walking Controversy,

MCD कमिश्नर संजीव खिरवार (फोटो - एएनआई)

Sanjeev Khirwar IAS: दिल्ली के सत्य निकेतन में पांच मंजिला इमारत गिरने के बाद नगर निगम की भूमिका सवालों के घेरे में है। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है। हादसे के बाद MCD के पांच अधिकारियों को निलंबित किया गया है। इसी बीच MCD कमिश्नर संजीव खिरवार पर भी सवाल उठ रहे हैं और उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है।

कौन हैं संजीव खिरवार?

संजीव खिरवार 1994 बैच के एजीएमयूटी कैडर के IAS अधिकारी हैं। उन्होंने जनवरी 2026 में दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर का पद संभाला। इससे पहले वह दिल्ली से बाहर तैनात थे। उनकी दिल्ली वापसी करीब तीन साल से ज्यादा समय बाद हुई। खिरवार इससे पहले केंद्र सरकार में भी अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। वह 2009 से 2014 के बीच महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री के निजी सचिव रहे। उन्होंने दिल्ली के अलावा गोवा, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में भी प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभाली हैं।

2022 में 'डॉग वॉकिंग' विवाद से आए थे चर्चा में

संजीव खिरवार का नाम पहली बार बड़े विवाद में 2022 में आया था। उस समय वह दिल्ली के राजस्व विभाग के प्रधान सचिव थे। आरोप लगा था कि वह अपने कुत्ते को घुमाने के लिए त्यागराज स्टेडियम जाते थे। एथलीटों और कोचों ने आरोप लगाया था कि उन्हें शाम 7 बजे तक स्टेडियम खाली करने के लिए कहा जाता था, ताकि अधिकारी वहां अपने कुत्ते को घुमा सकें। खिलाड़ियों का कहना था कि वे पहले रात 8 से 8:30 बजे तक रोशनी में अभ्यास करते थे।

खिरवार ने इन आरोपों को गलत बताया था। उन्होंने कहा था कि वह कभी किसी खिलाड़ी को स्टेडियम से बाहर जाने के लिए नहीं कहेंगे। उन्होंने यह भी माना था कि वह कभी-कभी अपने पालतू कुत्ते को वहां लेकर जाते थे। विवाद के बाद खिरवार का तबादला लद्दाख कर दिया गया था। उनकी पत्नी और IAS अधिकारी रिंकू दुग्गा का तबादला अरुणाचल प्रदेश किया गया था।

अब सत्य निकेतन हादसे के बाद सवालों के घेरे में

जनवरी 2026 में MCD कमिश्नर के तौर पर दिल्ली लौटने के बाद खिरवार एक बार फिर चर्चा में हैं। सत्य निकेतन में छात्र PG के तौर पर इस्तेमाल हो रही पांच मंजिला इमारत गिरने के बाद MCD की निगरानी और कार्रवाई पर सवाल उठे हैं। हादसे के बाद MCD ने दक्षिणी जोन के पांच अधिकारियों को निलंबित किया है। इनमें डिप्टी कमिश्नर, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर शामिल हैं। मामले की मजिस्ट्रेट जांच भी शुरू की गई है।

हादसे के बाद ABVP ने MCD कमिश्नर संजीव खिरवार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। NSUI ने भी MCD की तैयारियों और छात्र सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं।

तीन महीने में 960 इमारतें गिराने का दावा

सत्य निकेतन हादसे के बाद अनधिकृत निर्माण पर भी सवाल उठ रहे हैं। खिरवार ने बताया कि पिछले तीन महीनों में MCD ने 960 इमारतों को गिराया, 407 इमारतों को सील किया और 1500 इमारतों को सील करने या गिराने के लिए नोटिस दिए। उन्होंने इसे MCD की नियमित कार्रवाई का हिस्सा बताया। इसके बावजूद सत्य निकेतन हादसे ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि खतरनाक और अनधिकृत निर्माण की पहचान समय रहते क्यों नहीं हो पाई।

यही वजह है कि 2022 के त्यागराज स्टेडियम विवाद के बाद एक बार फिर संजीव खिरवार की प्रशासनिक भूमिका और MCD की कार्यप्रणाली पर सार्वजनिक बहस तेज हो गई है।

Delhi Building Collapse : ‘नौ महीने कोख में रखा, आज शव देख रही हूं’ दिल्ली हादसे में बेटे को खोकर टूट गए माता-पिता, सदमे में बहन

ये भी पढ़ें
Delhi Building accident

खबर शेयर करें:

Updated on:

07 Sept 2026 04:08 pm

Published on:

07 Sept 2026 04:08 pm

Hindi News / National News / सत्य निकेतन हादसे के बाद निशाने पर MCD कमिश्नर संजीव खिरवार, जानिए कौन हैं और क्यों रहा विवादों से नाता

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Mahua Moitra Case :कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को दी बड़ी राहत, गिरफ्तारी वारंट किया रद्द

Mahua Moitra
राष्ट्रीय

सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे पर LG की हाईलेवल बैठक, CM रेखा गुप्ता समेत MCD और दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी मौजूद

Breaking News
राष्ट्रीय

सेना-नौसेना-वायुसेना के लिए बड़ा रक्षा पैकेज, 1.10 लाख करोड़ के प्रस्ताव मंजूर; 98 प्रतिशत खरीद भारत से

defence acquisition council 1 point 10 lakh crore defence procurement
राष्ट्रीय

एस्टोनिया के गोला-बारूद सौदे में भारतीय कंपनी के नाम को लेकर रक्षा अधिकारियों ने कहा- हमारा उससे कोई संबंध नहीं

India Defence Ministry NECO Defence
राष्ट्रीय

Punjab Politics: ‘पंजाब में चुनाव लड़ सकते हैं 15 गैंगस्टर’, सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह के दावे से गरमाई सियासत

Nabha jailbreak accused Gurpreet Sekhon
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.