CJP प्रोटेस्ट में मारपीट के मामले में स्वतंत्र भारद्वाज को राहत नहीं, 21 सितंबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

स्वतंत्र भारद्वाज को 5 सितंबर को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था। भारद्वाज ने एक पॉडकास्ट में दावा किया था कि सीजेपी प्रदर्शन के दौरान उन्होंने छात्रा के पिता के साथ मारपीट की थी। उन्होंने यह भी कहा था कि इस घटना के बाद पुलिस ने उन्हें कुछ घंटों के लिए हिरासत में लिया था। इसी बातचीत में उन्होंने बीजेपी नेता कपिल मिश्रा और सहयोगी दल के नेता चिराग पासवान के साथ अपने करीबी संबंध होने की बात कही थी।