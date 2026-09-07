Delhi Building Collapse: दिल्ली में ढही इमारत के बारे में अब तक क्या जानकारी सामने आई

Delhi Building Collapse: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में रविवार को एक इमारत ढह गई। इस हादसे में अब तक सात लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। घटना के बाद दिल्ली नगर निगम (MCD), दिल्ली फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस समेत विभिन्न विभागों की टीमें मौके पर पहुंचीं और बड़े पैमाने पर राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया।