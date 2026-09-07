7 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

TMC को सुप्रीम कोर्ट से झटका, बिलबोर्ड हटाने के मामले में दखल से किया इनकार, HC को जल्द सुनवाई का निर्देश

TMC Billboard Removal: सुप्रीम कोर्ट ने TMC के बिलबोर्ड हटाने के मामले में दखल से इनकार किया है। कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट को मामले की जल्द सुनवाई करने को कहा है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Sep 07, 2026

TMC Billboard Case, TMC Billboard Removal, TMC Office Billboard, Supreme Court TMC, Supreme Court TMC Billboard, Calcutta High Court, TMC Calcutta High Court, Abhishek Banerjee Office,

अभिषेक बनर्जी (फोटो सोर्स: ANI)

TMC Billboard Case: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) के उस मामले में सीधे दखल देने से इनकार कर दिया जिसमें कोलकाता स्थित पार्टी कार्यालय से बिलबोर्ड हटाने को चुनौती दी गई है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने कलकत्ता हाईकोर्ट से मामले की सुनवाई जल्द करने को कहा है।

बिना नोटिस बिलबोर्ड हटाने का आरोप

TMC ने आरोप लगाया है कि कोलकाता नगर निगम ने पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी के 9, कैमक स्ट्रीट स्थित कार्यालय से बिना किसी नोटिस के पार्टी का बिलबोर्ड हटा दिया। पार्टी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में यह मुद्दा उठाया। सिब्बल ने कहा कि यह पार्टी का कार्यालय है और वहां पार्टी का नाम वाला बोर्ड लगा होना स्वाभाविक है। उन्होंने यह भी कहा कि हाईकोर्ट को यह देखना चाहिए था कि बिलबोर्ड हटाने से पहले कोई नोटिस जारी किया गया था या नहीं।

एक ही इमारत में दूसरे बोर्ड भी लगे हैं

कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जिस इमारत से TMC का बिलबोर्ड हटाया गया, वहां दूसरे प्रतिष्ठानों के साइनबोर्ड भी लगे हैं लेकिन उन्हें नहीं हटाया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि पार्टी के पास इमारत का पंजीकृत लीज है। सिब्बल ने कहा कि हाईकोर्ट के पहले के आदेश को पार्टी के नाम वाले बोर्ड को दोबारा लगाने के मुद्दे पर सुनवाई करने में बाधा नहीं बनना चाहिए।

हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से किया था इनकार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 28 अगस्त को TMC को बिलबोर्ड दोबारा लगाने की अंतरिम अनुमति देने से इनकार कर दिया था। जस्टिस राजा बसु चौधरी ने कहा था कि इस स्तर पर बोर्ड लगाने की अनुमति देना मामले में अंतिम राहत देने जैसा होगा। इसके बाद TMC ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सभी दलीलें हाईकोर्ट में रखें

CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल थे। पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट के 28 अगस्त के आदेश में की गई टिप्पणियां अभी अंतिम नहीं हैं। TMC अपनी सभी दलीलें हाईकोर्ट के सामने रख सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को निपटाते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट से TMC की तरफ से उठाए गए सभी मुद्दों पर शीघ्र सुनवाई करने का अनुरोध किया।

पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में TMC की याचिका का विरोध किया था। सरकार का कहना था कि पार्टी के पास हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के सामने अपील करने का विकल्प मौजूद था।

Rohtas Double Murder: लिव-इन में रह रहे कपल की घर में घुसकर हत्या, FSL जांच में जुटी, SIT गठित

ये भी पढ़ें
Rohtas Double Murder

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

TMC

Updated on:

07 Sept 2026 03:17 pm

Published on:

07 Sept 2026 03:17 pm

Hindi News / National News / TMC को सुप्रीम कोर्ट से झटका, बिलबोर्ड हटाने के मामले में दखल से किया इनकार, HC को जल्द सुनवाई का निर्देश

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

सत्य निकेतन हादसे पर ABVP महामंत्री ने याद दिलाया पुराना विवाद, बोले- MCD कमिश्नर सिर्फ कुत्ता घुमाने लायक

Delhi Building Collapse, Satya Niketan Building Collapse, Sanjeev Khirwar, ABVP
राष्ट्रीय

सत्य निकेतन हादसे के बाद निशाने पर MCD कमिश्नर संजीव खिरवार, जानिए कौन हैं और क्यों रहा विवादों से नाता

Sanjeev Khirwar, Sanjeev Khirwar IAS, MCD Commissioner Sanjeev Khirwar, Sanjeev Khirwar Controversy, Satya Niketan Building Collapse, Delhi Building Collapse, Satya Niketan Accident, Thyagraj Stadium Dog Walking Controversy,
राष्ट्रीय

Delhi Building Collapse: ‘किसी भी हादसे या जोखिम के लिए PG प्रबंधन जिम्मेदार नहीं’, रेंट एग्रीमेंट आया सामने

Satya Niketan Building Collapse
राष्ट्रीय

CJP प्रोटेस्ट में मारपीट के मामले में स्वतंत्र भारद्वाज को राहत नहीं, 21 सितंबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

Swatantra Bhardwaj
नई दिल्ली

Delhi Building Collapse : ‘नौ महीने कोख में रखा, आज शव देख रही हूं’ दिल्ली हादसे में बेटे को खोकर टूट गए माता-पिता, सदमे में बहन

Delhi Building accident
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.