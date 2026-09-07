TMC को सुप्रीम कोर्ट से झटका, बिलबोर्ड हटाने के मामले में दखल से किया इनकार, HC को जल्द सुनवाई का निर्देश

TMC ने आरोप लगाया है कि कोलकाता नगर निगम ने पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी के 9, कैमक स्ट्रीट स्थित कार्यालय से बिना किसी नोटिस के पार्टी का बिलबोर्ड हटा दिया। पार्टी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में यह मुद्दा उठाया। सिब्बल ने कहा कि यह पार्टी का कार्यालय है और वहां पार्टी का नाम वाला बोर्ड लगा होना स्वाभाविक है। उन्होंने यह भी कहा कि हाईकोर्ट को यह देखना चाहिए था कि बिलबोर्ड हटाने से पहले कोई नोटिस जारी किया गया था या नहीं।