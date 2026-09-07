तेलंगाना विधानसभा में हंगामा, विरोध कर रही BRS विधायक के बाल खींचे, KTR समेत कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया

रेवंत रेड्डी सरकार के खिलाफ विरोध जताने के लिए BRS के विधायकों के काले कपड़े पहनकर विधानसभा पहुंचने के बाद तनाव बढ़ गया। पार्टी का आरोप था कि कांग्रेस सरकार को सत्ता में आए 1,000 दिन पूरे हो गए। इसके बाद भी ये अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रहे हैं। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पार्टी नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। BRS नेताओं को विधानसभा परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिली। इसके बाद KTR, हरीश राव और अन्य नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।