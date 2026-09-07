Rohtas Double Murder: लिव-इन में रह रहे कपल की घर में घुसकर हत्या, FSL जांच में जुटी, SIT गठित

Rohtas Double Murder: बिहार के रोहतास जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बेदा गांव में दो लोगों की हत्या से हड़कंप मच गया है। हथियारबंद हमलावरों ने 'लिव-इन' में रह रहे एक कपल की गोली मारकर हत्या कर दी, जब वे अपने घर की छत पर सो रहे थे। यह कपल कई सालों से साथ रह रहा था और घटना के समय मृतका के बच्चे भी घर पर ही मौजूद थे। घटना की सूचना मिलने पर रोहतास के एसपी श्री राज पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए सासाराम सदर अस्पताल भेज दिया।