Delhi Building Collapse Update: सत्य निकेतन हादसे पर बड़ा एक्शन, डिप्टी कमिश्नर समेत MCD के 5 अधिकारी सस्पेंड

Delhi Building Collapse : नई दिल्ली। दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में पीजी बिल्डिंग ढहने और सात लोगों की मौत के बाद नगर निगम दिल्ली (MCD) ने बड़ी कार्रवाई की है। MCD ने साउथ जोन के पांच अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सोमवार को जारी आदेश के मुताबिक अधिकारियों पर यह कार्रवाई बिल्डिंग हादसे के बाद की गई है। निलंबित किए गए अधिकारियों में साउथ जोन के डिप्टी कमिश्नर से लेकर बिल्डिंग विभाग के जूनियर इंजीनियर तक शामिल हैं।