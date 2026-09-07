गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा स्वतंत्र भारद्वाज, याचिका में क्या कहा?

रविवार को स्वतंत्र भारद्वाज के वकील ने उसकी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई थी। वकील पीयूष जैन ने दावा किया कि भारद्वाज को तिहाड़ जेल में कुछ ‘राष्ट्र-विरोधी तत्वों’ से हमले का खतरा है। उन्होंने केंद्र सरकार और दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता से जेल में स्वतंत्र भारद्वाज की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की थी।