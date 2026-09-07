Air India Flight : 36 हजार फीट की ऊंचाई पर इंजन का ऑयल तेजी से गिरा, एयर इंडिया की फ्लाइट कोच्चि लौटी

Air India Flight : कोच्चि। अबूधाबी जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट को सोमवार को उड़ान के दौरान तकनीकी खराबी के चलते वापस कोच्चि लौटना पड़ा। विमान के इंजन नंबर-1 में ऑयल की मात्रा तेजी से कम होने के बाद पायलटों ने अबूधाबी जाने का फैसला रद्द कर दिया। बाद में इंजन का ऑयल प्रेशर खतरनाक स्तर यानी रेड जोन में पहुंचने पर चालक दल ने इंजन को बंद कर दिया। विमान ने कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की। यह घटना एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX 415 में हुई, जो कोच्चि से अबूधाबी के लिए रवाना हुई थी।