तमिलनाडु विधानसभा में कानून-व्यवस्था को लेकर हंगामा, सीएम विजय बोले- अपराधी चाहे किसी भी दल का हो, कार्रवाई होगी

सीएम विजय ने कहा कि पुलिस को सत्ता या प्रभाव का केंद्र बनने के बजाय जनता की सुरक्षा करने वाली संस्था के रूप में काम करना चाहिए। पिछले तीन महीनों में सामने आए अपराधों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये घटनाएं अचानक नहीं हुईं, बल्कि इनमें पुरानी दुश्मनी और बदले की भावना जैसे कारण सामने आए हैं।