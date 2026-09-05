‘क्या मुसलमानों की धार्मिक आजादी खत्म हो गई?’, सहारनपुर में मस्जिद गिराए जाने पर असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार को घेरा

Saharanpur Mosque Demolition: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद को शनिवार सुबह करीब 5 बजे ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। इसके साथ ही प्रशासन और सरकार पर सवाल उठाए है।