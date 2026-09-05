PM मोदी ने शिक्षिका से पूछा- अच्छा वक्ता बनने के लिए क्या करूं? मिला ये जवाब

PM Modi Teachers' Day: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षा में नवाचार, कक्षा में तकनीक के इस्तेमाल और विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। यह संवाद प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास 7, लोक कल्याण मार्ग पर हुआ।