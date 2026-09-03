असम में कांग्रेस ने अखिल गोगोई की रायजोर दल से तोड़ा गठबंधन, ‘राजनीतिक मर्यादा के उल्लंघन’ का आरोप

Assam Congress Raijor Dal Alliance: असम में कांग्रेस ने अखिल गोगोई के नेतृत्व वाली रायजोर दल के साथ गठबंधन तोड़ दिया है। कांग्रेस ने यह फैसला गठबंधन के नियमों और राजनीतिक मर्यादा के बार-बार उल्लंघन का आरोप लगाते हुए लिया है। यह निर्णय असम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई के निर्देश पर लिया गया है। APCC के महासचिव (संगठन) रामन्ना बरुआ ने एक सर्कुलर जारी कर रायजोर दल के साथ गठबंधन समाप्त किए जाने की औपचारिक घोषणा की।