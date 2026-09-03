Abhijeet Dipke News: ‘आइए दोनों अपनी-अपनी डिग्री दिखाएं’: अब अभिजीत दीपके ने PM मोदी को दिया खुला न्योता

दीपके की शिक्षा को लेकर विवाद उस समय फिर चर्चा में आया, जब पॉडकास्टर प्रखर गुप्ता के एक हालिया पॉडकास्ट में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के साथ बातचीत के दौरान दीपके की शैक्षणिक पृष्ठभूमि पर सवाल उठाए गए। पॉडकास्ट में गुप्ता ने दावा किया कि उनके एक करीबी दोस्त ने बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है और CJP के नेतृत्व में हुए आंदोलन में भी शामिल था। गुप्ता के मुताबिक, बाद में उनके दोस्त ने दीपके की शैक्षणिक योग्यता की पड़ताल की और कथित तौर पर उन्हें बोस्टन यूनिवर्सिटी से दिपके के ग्रेजुएशन का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला।