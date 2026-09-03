‘क्या आप CIA से जुड़े हैं?’ सोनम वांगचुक ने दिया जवाब, CJP के विदेशी कनेक्शन के आरोपों पर भी रखी बात

उन्होंने कहा कि पीछे मुड़कर देखने पर भी उन्हें नहीं लगता कि आंदोलन से जुड़े लोगों को किसी बाहरी ताकत ने पैसे दिए थे। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी व्यक्ति ने अपनी शैक्षणिक योग्यता या अन्य उपलब्धियों को लेकर बड़े दावे किए हैं और बाद में वे दावे छोटे या गलत साबित होते हैं, तो उनकी जांच होनी चाहिए।