विरोध करने पर जनता को चुप करा रही ‘AAP’ सरकार, हरसिमरत कौर बादल ने वीडियो शेयर कर भगवंत मान पर साधा निशाना

सांसद हरसिमरत कौर द्वारा साझा किया गया वीडियो पंजाब के सुनाम स्थित शेरो गांव का बताया जा रहा है। वीडियो के अनुसार, मुख्यमंत्री भगवंत मान एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान कार्यक्रम स्थल के पास स्थित एक मकान की छत से एक स्थानीय युवक ने आप सरकार की नीतियों के खिलाफ नाराजगी जताते हुए विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया।

घटनाक्रम के दौरान मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत एक्शन लिया। पुलिस जवान छत पर पहुंचे और विरोध कर रहे युवक को अपनी हिरासत में ले लिया। अकाली दल का दावा है कि अपनी बात रख रहे नागरिक के साथ पुलिस ने सख्ती दिखाई और उसे चुप कराने की कोशिश की।