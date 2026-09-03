अपनों का शव नहीं मिला तो कुश घास से बनाया शरीर, चिता पर किया अंतिम संस्कार, जानिए क्या है ‘पुत्तल दाह’ परंपरा

सनातन परंपरा में बिना देह के मुक्ति का उदाहरण रामायण काल और पौराणिक कथाओं में भी मिलता है। भगवान श्रीराम के पूर्वज राजा सगर के 60 हजार पुत्र महर्षि कपिल के श्राप से भस्म हो गए थे और उनके शरीर पूरी तरह नष्ट हो गए थे। लंबे समय तक उनकी आत्मा की मुक्ति अटकी रही। जब राजा भगीरथ अथक तपस्या करके मां गंगा को धरती पर लाए, तब गंगाजल के स्पर्श से सगरपुत्रों की आत्मा को मोक्ष मिला था। यही कारण है कि आज भी जब शरीर न मिले, तो कुश के पुतले की भस्म को गंगाजल में विसर्जित कर मोक्ष की प्रार्थना की जाती है।