नेपाल में बाढ़ के 6 दिन बाद भी सुरंग में फंसे 40 लोग, इंजीनियर की पत्नी ने सरकार से पूछा- हमारी जान की कीमत क्या है?

नेपाल में आई इस प्राकृतिक आपदा में मौतों का आंकड़ा 1,093 तक पहुंच गया है, जबकि 4,000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। इस तबाही में सबसे ज्यादा नुकसान बिजली परियोजनाओं (हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स) को हुआ है, जहां काम करने वाले लगभग 1,000 कर्मचारी लापता बताए जा रहे हैं।

विभिन्न हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स से दिल दहला देने वाली खबरें आ रही हैं। निर्माणाधीन 216 मेगावाट की अपर त्रिशूली-1 परियोजना से 550 से अधिक लोग लापता हैं, हालांकि वहां से 254 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। वहीं, रसुवा और नुवाकोट क्षेत्र में फैली 37 मेगावाट की अपर त्रिशूली-3B परियोजना में 122 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इसके अलावा रसुवागढ़ी प्रोजेक्ट से 93 कर्मी, लांगटांग खोला प्रोजेक्ट से 41 लोग और चिलिमे व मेलुंग खोला जलविद्युत परियोजनाओं से 15 कर्मचारी लापता हैं, जिनका अभी तक कुछ पता चल नहीं पाया है।