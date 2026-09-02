Charlie Kirk Murder: चार्ली किर्क की हत्या के आरोपी टायलर रॉबिन्सन ने गुनाह से किया इनकार, कोर्ट में कहा- मैं निर्दोष

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी चार्ली किर्क की 10 सितंबर 2025 को यूटा वैली यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिस वक्त उन्हें गोली मारी गई, उस समय चार्ली किर्क यूनिवर्सिटी में 3 हजार से अधिक लोगों को संबोधित कर रहे थे। आरोप है कि टायलर रॉबिन्सन ने करीब 400 फीट दूर एक इमारत से गोली चलाई। गोली चार्ली किर्क की गर्दन में लगी, जिससे उनकी मौत हो गई।