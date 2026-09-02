Iran Missile Attack: ईरान का बड़ा पलटवार! अमेरिकी ठिकाने पर मिसाइल-ड्रोन बरसाए, बहरीन में भी जारी हुआ अलर्ट

खाड़ी देश बहरीन में संभावित हमले की आशंका ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था को सतर्क कर दिया है। देश के गृह मंत्रालय ने दूसरी बार अलर्ट जारी करते हुए नागरिकों और वहां रह रहे लोगों से घबराने के बजाय निकटतम सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा। मंत्रालय ने लोगों को आधिकारिक माध्यमों से जारी होने वाली सूचनाओं पर नजर रखने की सलाह भी दी है।