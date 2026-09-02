नेपाल बाढ़ में तबाही के बीच भारत का रेस्क्यू ऑपरेशन तेज, 5 और भारतीय रेस्क्यू, अब तक 163 को बचाया

प्राधिकरण के मुताबिक, 583 विदेशी नागरिकों सहित 3,916 लोग अब भी लापता हैं। लापता लोगों में नेपाली सेना, सशस्त्र पुलिस बल, नेपाल पुलिस और अन्य सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। इसके अलावा, भोटेकोशी और त्रिशूली नदी क्षेत्र में स्थित विभिन्न जलविद्युत परियोजनाओं में कार्यरत 639 कर्मचारी पिछले सप्ताह आई आपदा के बाद से अब तक संपर्क में नहीं हैं। नेपाल सरकार ने कहा है कि प्रभावित जिलों में खोज, बचाव और राहत अभियान लगातार जारी हैं।