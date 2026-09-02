ईरान को ट्रंप की सीधी चेतावनी-जवाबी कार्रवाई की तो मिट जाएगा नामोनिशान,अभी सबसे बड़ा हमला बाकी!

अमेरिकी राष्ट्रपति ने 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट में लिखा, "इस समय अमेरिका होर्मुज जलडमरूमध्य के पास ईरानी ठिकानों पर हमले कर रहा है। ये हमले बड़े और शक्तिशाली हैं। ये हमले ईरानियों की उन कोशिशों के जवाब में हैं, जिनमें वे जलडमरूमध्य में समुद्री बारूदी सुरंगें बिछाने में नाकाम रहे (वहां अब कोई सुरंग नहीं है- उन्हें पूरी तरह हटा दिया गया है या नष्ट कर दिया गया है!) और जॉर्डन में हमारे सैन्य अड्डे पर आठ मिसाइलें दागीं, जिन्हें सफलतापूर्वक मार गिराया गया।"