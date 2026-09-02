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ईरान को ट्रंप की सीधी चेतावनी-जवाबी कार्रवाई की तो मिट जाएगा नामोनिशान,अभी सबसे बड़ा हमला बाकी!

अमेरिका ने ईरान के IRGC ठिकानों पर की जोरदार बमबारी। राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान- "यह सबसे बड़ा हमला नहीं, असली कार्रवाई अभी बाकी है। जानें पूरा घटनाक्रम
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भारत

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Anand Prakash Yadav

Sep 02, 2026

Trump Iran attack

अमेरिका ने ईरान के IRGC ठिकानों पर की जोरदार बमबारी,photo credit: AI

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वॉशिंगटन ने होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के पास ईरानी ठिकानों पर हमलों का एक नया दौर शुरू किया है। ट्रंप का दावा है कि यह कार्रवाई ईरान द्वारा जलडमरूमध्य में समुद्री बारूदी सुरंगें (sea mines) बिछाने की कोशिश के जवाब में की गई है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट में लिखा, "इस समय अमेरिका होर्मुज जलडमरूमध्य के पास ईरानी ठिकानों पर हमले कर रहा है। ये हमले बड़े और शक्तिशाली हैं। ये हमले ईरानियों की उन कोशिशों के जवाब में हैं, जिनमें वे जलडमरूमध्य में समुद्री बारूदी सुरंगें बिछाने में नाकाम रहे (वहां अब कोई सुरंग नहीं है- उन्हें पूरी तरह हटा दिया गया है या नष्ट कर दिया गया है!) और जॉर्डन में हमारे सैन्य अड्डे पर आठ मिसाइलें दागीं, जिन्हें सफलतापूर्वक मार गिराया गया।"

अमेरिका देगा कड़ा जवाब

ट्रंप ने आगे कहा कि अगर ईरान इस "पूरी तरह जायज हमले" का जवाब देता है, तो वॉशिंगटन और भी कड़ा जवाब देगा — हालांकि, उन्होंने यह भी संकेत दिया कि तेहरान पर इससे भी बड़ा हमला अभी बाकी है।

"अगर नाकाम देश ईरान इस पूरी तरह जायज हमले का जवाब देता है, तो उस पर और भी जोरदार और बड़े स्तर पर हमला किया जाएगा। लेकिन यह उन सभी हमलों में सबसे बड़ा हमला नहीं होगा; वह हमला अभी बाकी है और जब वह होगा, तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का बहुत कम हिस्सा ही बचेगा।"

अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने 'X' पर एक पोस्ट में हमलों की जानकारी दी और कहा कि यह कार्रवाई होर्मुज जलडमरूमध्य में कमर्शियल जहाजों और इस क्षेत्र में तैनात अमेरिकी सैनिकों पर IRGC (इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स) द्वारा हाल ही में किए गए हमलों के प्रयासों के जवाब में की गई है।

CENTCOM ने कहा, "मंगलवार को ET (पूर्वी समय) पर अमेरिकी सेना ने ईरान में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के ठिकानों पर हमले शुरू किए। ये हमले होर्मुज जलडमरूमध्य में कमर्शियल जहाजों और इस क्षेत्र में तैनात अमेरिकी सैनिकों पर IRGC द्वारा हाल ही में किए गए हमलों की कोशिशों के जवाब में किए गए हैं।"

ईरानी ठिकानों को बनाया निशाना

जैसे-जैसे घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है, ईरानी समाचार माध्यमों में भी अमेरिकी हमलों की खबरें सामने आ रही हैं। बुशेहर के दक्षिणी ईरानी बंदरगाह शहर 'असलुयेह' (जहां पेट्रोकेमिकल और गैस प्रोसेसिंग की बड़ी सुविधाएं हैं) के गवर्नर का हवाला देते हुए 'फार्स' (Fars) न्यूज़ एजेंसी ने कहा कि वहां धमाकों की आवाजें सुनी गईं। 'प्रेस टीवी' ने दावा किया कि ईरान के जिरोफ्ट शहर में एक नागरिक हवाई अड्डे को भी निशाना बनाया गया।

प्रेस टीवी के अनुसार, जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया, उनमें केशम द्वीप पर एक फिशमील फैक्टरी भी शामिल है। इलाके में तेजी से बदलते हालात के बीच, ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने कहा कि उसके पत्रकारों की जमीनी रिपोर्ट से पता चलता है कि ईरानी मिसाइलों और ड्रोनों को "दुश्मन के ठिकानों" की ओर दागा गया है।

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Strait of Hormuz Attack

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Updated on:

02 Sept 2026 03:38 am

Published on:

02 Sept 2026 03:38 am

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