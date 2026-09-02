जॉन टर्नस संभालेंगे एपल की कमान, जानें प्रोडक्ट डिजाइनर से नए CEO बनने तक का सफर

जॉन टर्नस ने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की है। एपल से जुड़ने से पहले वह 'वर्चुअल रिसर्च सिस्टम्स' में काम कर चुके हैं। 2001 में एपल से जुड़ने के बाद, वह 2013 में कंपनी के हार्डवेयर इंजीनियरिंग विभाग के वाइस प्रेसिडेंट बने। 2021 में पदोन्नत (प्रमोट) होकर वह सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बने। हाल के समय में उनकी ही टीम ने आईफोन 17 सीरीज, मैकबुक नियो और आईफोन एयर पर काम किया है। पद से हटने की घोषणा के समय टिम कुक ने जॉन टर्नस की प्रशंसा करते हुए उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया था, जो एक इंजीनियर और इनोवेटर की सोच व ईमानदारी के साथ नेतृत्व करते हैं।