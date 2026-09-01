Nepal Flood: ‘मैंने हाथ छुड़ाकर चलती बस से छलांग लगाई, लेकिन वो नहीं मानी’, आंखों के सामने पत्नी को डूबते देखता रहा पति

देवकोटा ने बताया कि बस काफी तेज रफ्तार में चल रही थी। इसी दौरान उन्हें सामने से तेज बहाव के साथ कीचड़ से भरा पानी आता दिखाई दिया। उस वक्त उनकी पत्नी उनका हाथ पकड़े हुए थीं। उन्होंने पत्नी से बस से कूदने को कहा। देवकोटा के मुताबिक, पत्नी ने ऐसा करने से मना कर दिया और उनसे बस से नीचे नहीं उतरने को कहा। देवकोटा ने उन्हें समझाया कि बाढ़ का पानी बस को डुबो देगा और दोनों की जान जा सकती है। लेकिन पत्नी नहीं मानीं। इसके बाद देवकोटा ने अपना हाथ छुड़ाया और चलती बस से छलांग लगा दी।