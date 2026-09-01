Nepal Flood: नेपाल की बाढ़ में बह गईं 20 बैंकों की तिजोरियां, किसी में कैश तो किसी में करोड़ों का सोना, तलाश में जुटी पुलिस

Nepal Flood Bank Vaults: नेपाल में आई भीषण बाढ़ ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। सैकड़ों लोग अब भी लापता हैं। इस बीच नेपाल पुलिस के सामने एक और बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। बाढ़ के पानी में कम से कम 20 बैंकों की तिजोरियां बह गई हैं या भारी मलबे के नीचे दब गई हैं। इनमें बड़ी मात्रा में नकदी और दूसरी कीमती चीजें रखी थीं। पुलिस अब लापता लोगों की तलाश के साथ इन तिजोरियों को भी खोजने और सुरक्षित करने में जुटी है। अधिकारियों के मुताबिक, कुछ जगहों पर बहकर आई तिजोरियों को तोड़कर नकदी चोरी करने की घटनाएं भी सामने आई हैं।