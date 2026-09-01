Nepal Flood : नेपाल बाढ़ में ‘लेडी कैप्टन’ का जज्बा, 6 दिन में 100 रेस्क्यू मिशन, जानिए कौन हैं प्रिया अधिकारी?

प्रिया अधिकारी के लिए सबसे मुश्किल पल वे होते हैं, जब हेलिकॉप्टर से नीचे बाढ़ की तबाही दिखाई देती है। उन्होंने तिमुरे के ऊपर उड़ान के दौरान बाढ़ के बाद कई शवों को बिखरा हुआ देखा। प्रिया ने बताया कि जिन लोगों को वह बचाकर लाती हैं, वे उनके रिश्तेदार नहीं हैं, लेकिन उन्हें सुरक्षित देखकर भावनाएं जरूर उमड़ आती हैं। उन्होंने कहा कि जब वह हेलिकॉप्टर लेकर किसी जगह उतरती हैं तो लोग उम्मीद के साथ हाथ हिलाते हैं। ऐसे में उनके लिए सबसे संतोषजनक पल वह होता है, जब वह उन्हें यह कह पाती हैं कि 'आप बच गए हैं।' उनके मुताबिक, बचे हुए लोगों के चेहरे पर दिखाई देने वाली मुस्कान कई दिनों की थकान को भुला देती है।