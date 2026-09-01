नेपाल बाढ़ में लापता माता-पिता की तलाश में बेटे ने Apple से लगाई गुहार, iPhone से मिल सकता है सुराग

एप्पल आम तौर पर परिवार के किसी सदस्य की अनौपचारिक मांग पर यूजर का निजी डेटा साझा नहीं करता। कंपनी की गोपनीयता नीति के तहत ऐसी जानकारी की सुरक्षा की जाती है। हालांकि, कानून के तहत वैध अनुरोध मिलने पर एप्पल कुछ सूचनाएं कानून प्रवर्तन और सरकारी एजेंसियों के साथ साझा करने की प्रक्रिया रखता है। यही वजह है कि अंकुर की अपील सीधे एप्पल से निजी डेटा मांगने के बजाय भारतीय और नेपाली अधिकारियों के साथ कंपनी के समन्वय पर केंद्रित है। उनका कहना है कि यदि कानून के तहत कोई जानकारी जांच एजेंसियों को उपलब्ध कराई जा सकती है, तो वह उनके माता-पिता की तलाश में अहम साबित हो सकती है।