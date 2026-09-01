BPSSC Bihar SI भर्ती पर बवाल: गांधी मैदान में उतरे अभ्यर्थी, बोले- जांच हो लेकिन PET की तारीख अब तय करो

Bihar SI Recruitment: बिहार पुलिस सब-इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया को लेकर पटना का गांधी मैदान एक बार फिर अभ्यर्थियों की आवाज का केंद्र बन गया। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा पास कर चुके उम्मीदवारों ने भर्ती में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) की तारीख घोषित करने की मांग की। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि अनियमितताओं की शिकायतों की निष्पक्ष जांच जरूर हो, लेकिन जांच के नाम पर पूरी भर्ती प्रक्रिया को अनिश्चितकाल तक रोकना मेहनत करने वाले उम्मीदवारों के साथ अन्याय होगा।