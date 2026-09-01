Tamil Nadu Temple Mobile Ban: तमिलनाडु के बड़े मंदिरों में मोबाइल ले जाने पर रोक आज से लागू, जानें क्यों लिया गया फैसला?

Mobile Phones Ban in Temples: तमिलनाडु के प्रमुख मंदिरों में आज मंगलवार (1 सितंबर) से श्रद्धालुओं के मोबाइल फोन ले जाने पर रोक लागू हो गई है। हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग ने यह फैसला मंदिरों की पवित्रता और शांत माहौल बनाए रखने के लिए लिया है। इस संबंध में विभाग का कहना है कि कई श्रद्धालु मंदिर परिसरों में मोबाइल से फोटो खींचने, वीडियो बनाने और सोशल मीडिया के लिए रील शूट करने लगे थे।