तमिलनाडु में लगे ‘Tomorrow’s PM’ वाले पोस्टर, विजय को PM बनाने की चर्चा पर गरमाई सियासत; कांग्रेस बोली- पहले 272 सीटों का हिसाब देखिए

विजय को प्रधानमंत्री बनाने की बात कांग्रेस नेताओं को पसंद नहीं आई। तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष बी. मणिक्कम टैगोर ने TVK नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि वे अभी भी 'फैन क्लब' वाली मानसिकता से राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा कि किसी नेता के समर्थक अपने नेता को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख सकते हैं, लेकिन देश की राजनीति सिर्फ सपनों से नहीं चलती। लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 272 सांसदों का समर्थन जरूरी है।