अब 5 मिनट में पता चलेगी धमनियों की असली उम्र, आईआईटी मद्रास ने शुरू किया ‘वेस्पा’ मिशन

जन्म प्रमाणपत्र बताता है कि आपकी उम्र कितनी है, लेकिन शरीर के भीतर बहने वाला खून एक दूसरी कहानी कह सकता है। संभव है कि आप 30 साल के हों, मगर आपकी धमनियाँ 50 या 60 साल पुरानी जैसी हो चुकी हों। यह चिंताजनक स्थिति हो सकती है। इसी ‘छिपी उम्र’ को पहचानने के लिए आईआईटी मद्रास (IIT Madras) ने 'वेस्पा' मिशन (Vespa Mission) शुरू किया है।